Microsoft se da por vencido: ya no habrá más Windows Phone

CIUDAD DE MÉXICO.- El vicepresidente corporativo de Microsoft, Joe Belfiore, anunció en Twitter que no seguirán desarrollando el sistema operativo Windows 10 para smartphones.

Según explicó Belfiore el domingo, ya sólo se realizarán actualizaciones de seguridad para la versión actual, Windows 10 Mobile, pero ninguna nueva función o hardware. Sin embargo, no especificó cuándo retirará Microsoft el soporte técnico al sistema. Hace unos meses ya se comenzó a especular con que la empresa abandonaría el proyecto en septiembre de 2018.

“Hemos hecho nuestro mejor esfuerzo. Pagamos dinero, hacemos apps para ellos, pero el volumen de usuarios es muy bajo como para que otras compañías inviertan”

We have tried VERY HARD to incent app devs. Paid money.. wrote apps 4 them.. but volume of users is too low for most companies to invest. ☹️ https://t.co/ePsySxR3LB

— Joe Belfiore (@joebelfiore) October 8, 2017