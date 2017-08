Michelle Vieth habla, después de 13 años, sobre su video sexual

CIUDAD DE MÉXICO.- A finales de 1997, Televisa estrenó la telenovela Mi pequeña traviesa, estelarizada por Michelle Vieth y Héctor Soberón, una historia que se convirtió en un éxito adolescente y ni se diga el tema principal interpretado por OV7, un hit que hasta la fecha hay quien la sigue cantando.

La historia de amor de Vieth y Soberón traspasó la pantalla y en 2002 se casaron. Pero el “vivieron felices para siempre” solo duró dos años.

Justo cuando los actores se estaban divorciando, surgió un video pornográfico en el que aparecía Michelle Vieth desnuda y actuando sensual ante una cámara casera. Este clip, que titularon “Mi pequeña traviesa” (en alusión a la telenovela), se empezó a vender en el mercado negro como pan caliente. (Recordemos que en esos años no existía Twitter ni Facebook).

En su momento, Vieth culpó a su aún esposo, pero él negó todo.

Luego de 13 años, la actriz de 37 decidió hablar sobre aquel evento que le cambió la vida, con un posteo compartido en su cuenta de Instagram:

“Ya no soy la joven con miedo 15 años menor que @hsoberon@hector_soberon dolida, temerosa, tan aturdida e intentando entender cómo después de tanto amor sucedía lo que sucedía …. MUJER si MADRE de 4 pequeños que son mi vida entera… Hoy NO TENGO MIEDO y hoy pongo un ALTO.. BASTA!! Que el señor haya decidido violar mis Derechos Humanos @CNDH en específico mis derechos sexuales tan cobardemente al decidir editar, quitar su cara y su voz y de varios videos que el mismo tomo, hacer uno solo y lucrar con el… No les da ningún derecho a INSULTARME, A DENIGRARME, A HABLAR SIN CONOCIMIENTO DE CAUSA, NI A PAGAR POR VER O VER algo reservado exclusivamente para nuestra INTIMIDAD… Este tipo de hechos y este tipo de personas hacen que en el mundo existan la PORNOGRAFIA INFANTIL, LOS VIDEOS SNUFF, VIOLACIONES GRABADAS y tantas y tantas aberraciones, violaciones, transgresiones, hacia tantos seres humanos…. Así es MUJER con todas sus LETRAS… MADRE TAMBIÉN… SIN MIEDO… Xq HACER EL AMOR es justo eso UN ACTO DE AMOR… Y no debe ni puede ser tomado de ningúna otra manera… QUIENES LO HAYAN VISTO CONTRIBUYERON Y SON PARTE DE LO LASCIVO DE ESTE MUNDO… ESE ES CASTIGO SUFICIENTE!! YO, por mi parte los lleno de BENDICIONES ✨🙏🏻✨ YA QUE SUS ALMAS LAS NECESITAN DESESPERADAMENTE!! ENTREGÓ A DIOS COMO LO HICE DESDE EL PRIMER DÍA TENIENDO tan solo 24 años…. BENDICIONES ✨🙏🏻✨….”

Como se lee en el texto, Vieth culpa directamente a Soberón por haber hecho público un video casero, por borrar su cara y, muy importante, “violar sus derechos humanos, en específico mis derechos sexuales”.

En el posteo, en el que se ve a la pareja en sus tiempos felices, tiene más de mil likes y muchos comentarios de apoyo, pero hay también quien le “recomienda” a Vieth “superar el tema”.

Fuente: Huffingtonpost