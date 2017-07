Michael Phelps defiende su carrera con tiburón simulado

Phelps respondió a los críticos el martes en un Facebook Live que un tiburón no nada en línea recta y que una carrera hombro a hombro con un verdadero predador sería imposible. [Agencias]

El campeón olímpico fue superado por dos segundos el domingo por la noche en el especial "Phelps vs. Shark: Great Gold vs. Great White"

CIUDAD DE MÉXICO.- No esperen una disculpa de Michael Phelps con los televidentes decepcionados por su carrera con un “tiburón blanco” durante la Semana del Tiburón de Discovery Channel.

El campeón olímpico fue superado por dos segundos el domingo por la noche en el especial “Phelps vs. Shark: Great Gold vs. Great White”. No nadó ante un tiburón real; compitió en el océano con un modelo simulado por computadora en base a datos sobre la velocidad de nado de los tiburones.

Phelps respondió a los críticos el martes en un Facebook Live que un tiburón no nada en línea recta y que una carrera hombro a hombro con un verdadero predador sería imposible. Más tarde agregó que antes de la transmisión del programa había dejado en claro que no competiría con un tiburón real.