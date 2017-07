Michael Phelps cumple “gran desafío” de nadar contra un tiburón blanco

CIUDAD DE MÉXICO.- La leyenda olímpica estadounidense Michael Phelps, el deportista más laureado en Juegos Olímpicos, tuvo uno de los “grandes desafíos” de su carrera al nadar contra un tiburón blanco para el canal de televisión Discovery en Español y dijo que muchas personas creen que está “loco” por haberlo hecho.

“La experiencia fue sin duda un gran desafío”, afirmó Phelps en una teleconferencia de prensa en la que dijo que su meta nunca fue la de “poder ganarle” a un tiburón, pero sí “compararse”, “nadar con ellos y aprender cómo viven”.

.@MichaelPhelps answers your No. 1 question about his race with a great white for @Discovery‘s @SharkWeek: https://t.co/bzmEubm1J0 pic.twitter.com/j6iTm2scPE

— Mandi Bierly (@MandiBierly) July 11, 2017