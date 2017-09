Mia Khalifa casi lesiona al mariscal de campo de los Texans

CIUDAD DE MÉXICO.- Mia Khalifa es gran fan de los deportes y desde que dejó el cine para adultos se ha inmiscuido más en él. Ahora, presumió su amistad con Deshaun Watson, mariscal de campo de los Texans de Houston, al que tecleó mientras intentaba realizar una clavada en una pequeña canasta de basquetbol.

La ex actriz porno compartió un video en el que trata de superar Watson y al final termina arrollándolo. Mia acompaño la grabación con una felicitación por su cumpleaños y aclaró que dejó de Deshaun la bloqueara porque no quería lesionarlo antes de su debut con los Texans, en la semana 2.

La publicación de Khalifa inmediatamente levantó especulaciones; por lo que ella aclaró al sitio TMZ que sólo existe una relación de amistan entre ellos, debido a que son vecinos en Houston. “Es estrictamente platónico”, dijo.

Mia Khalifa actualmente está creando contenidos en streaming a cambio de recompensas de sus seguidores a través de la plataforma ‘Patreon’.

Happy birthday, @deshaunwatson! For the record, I let u block that dunk cause ur a rookie and I didn’t wanna risk hurting you before game 1 pic.twitter.com/AdS42yZ7hj

— Mia Khalifa (@miakhalifa) 14 de septiembre de 2017