‘Mi vida es muy linda, estoy muy agradecida con Dios’

NUEVO LAREDO, TAM.- Doña María Antonia Vázquez García a sus 88 años es una maestra jubilada, madre, abuela y bisabuela que practica la disciplina “Tai Ji Quan” en la Casa Club del Adulto Activo.

Doña María es madre de seis hijos y desde hace algunos años practica este arte marcial que ofrece innumerables beneficios para la salud física y emocional de quienes lo practican.

A pesar de su edad, doña María tiene la energía para continuar haciendo este tipo de actividades que la mantienen saludable.

“Mi vida es muy linda, estoy muy agradecida con Dios, porque soy muy bendecida, trabajé 34 años como maestra de primaria y secundaria, eso me hacía muy feliz, estoy enamorada de mi profesión, para mí la educación es la columna vertebral de la sociedad, la educación, en cualquier parte y en cualquier situación, es lo más importante en la vida. También trabajé en la Normal de Educadoras dando las materias de español y literatura”, señaló.

Aseguró que fue maestra en la primaria Carmen U. de Rendón, Lázaro Cárdenas, Secundaria #2, Juan Ruiz de Alarcón y Escuela Normal Cuauhtémoc, además comentó, que sus seis hijos son profesionistas.

“Mi hijo mayor es médico, tengo dos maestros, un biólogo, un físico que trabaja en el instituto de cardiología de la UNAM y una hija que es ingeniera agrónoma, por eso estoy muy bendecida. También tengo 16 nietos, ocho hombres y ocho mujeres, 16 bisnietos que adoro con todo el corazón, me siento muy feliz de ser abuela y bisabuela, los hijos son nuestra responsabilidad, pero los nietos ya vienen a alegrarnos la vida”, expresó la abuelita mientras realizaba unos pasos de Tai Ji Quan. Desde hace 14 años, doña María asiste a la Casa Club del Adulto Activo donde acude a diario para realizar diversas actividades con las cuales se mantiene activa.

“Las maestras somos de la calle, cuando me jubilé decidir venir a la Casa Club, desde entonces, acudo todos los días, aquí hago yoga, baile y Tai Ji Quan, para mí fue la curiosidad que me trajo a estas actividades y me gustó mucho, pues me siento bien al realizar estas disciplinas que mejoran la salud”, manifestó. María Antonia destacó que a pesar de que no tiene dinero, se considera una persona multimillonaria, pues tiene el amor de su esposo, hijos, nietos y bisnietos.