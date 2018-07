Mi triunfo es indiscutible: Chava

NUEVO LAREDO, TAM.- “Por un voto se gana o se pierde”, reflexionó el diputado federal electo Salvador Rosas Quintanilla, quien aseguró que su triunfo es indiscutible porque así lo comprobó el recuento honesto y transparente realizado por las autoridades del INE hace una semana.

También aclaró que respeta la postura del candidato de Morena, Heriberto Cantú Deándar, de poner en duda el resultado de la votación y de impugnarla ante las autoridades electorales, incluso Rosas Quintanilla afirmó que es el principal interesado para que se agoten los procedimientos legales para demostrar que él ganó la elección del pasado 1 de julio por una diferencia de 870 votos.

“No queremos que la gente reciba información mal encauzada, sino que se sepa qué sucedió el pasado jueves a la 1 de la tarde. A esa hora comenzaron los trabajos para volver a contar casilla por casilla, voto por voto, y después se hizo una nueva acta de cada casilla, de las 523 casillas. Y tuvimos acceso a esa acta, tanto ellos de MORENA como nosotros, por lo tanto no pueden decir: “me quitaron votos”, porque no es cierto. Ellos estuvieron en la mesa, con sus abogados, y también nuestros abogados, y se discutió hasta llegar al fin.

Y estuvo la autoridad electoral para que todo llevara un orden. En resumen: ya se contaron los votos, nadie robó votos a nadie porque se contaron las 523 casillas, voto por voto, y la diferencia son 870 votos”, argumentó.

TRANSPARENTE Y HONESTO EL TRABAJO DEL INE

En su primera entrevista a pocos días de recibir su constancia de mayoría, calificó como honesto y transparente el trabajo de las autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE) para contar nuevamente los votos durante el jueves pasado, a partir de la 1 de la tarde y a lo largo de más de 24 horas que duró el conteo final.

“Hago un reconocimiento al INE porque hicieron un excelente trabajo, fueron totalmente imparciales en el escrutinio, en el conteo de votos. Nuestro agradecimiento porque hicieron su trabajo digno.

Y con toda honestidad se los digo: si yo hubiera perdido, yo reconocería que el voto no me favoreció después del recuento de votos. No debemos poner en duda el trabajo de la autoridad electoral”, puntualizó.

Negó todos los señalamientos sobre presuntas irregularidades para obtener votos.

“Ellos engañan al decir que hubo fraude, que dimos despensas para que votaran por nosotros. Queremos que la ciudadanía sepa que sí se contó votó por voto, casilla por casilla, y la diferencia fueron 870 votos para nosotros”, agregó Rosas Quintanilla.

Sobre la decisión del candidato de Morena de impugnar el resultado de la elección, Rosas Quintanilla aseguró que está preparado para afrontarlo.

“Estoy consciente de que habrá piedras en el camino. Pero nosotros somos aguerridos y ésto no nos distrae sino nos da más fuerza para seguir con el trabajo legislativo adelante. Nosotros trabajaremos y nos sentaremos a dialogar con los demás partidos y buscaremos estar en las comisiones que den más beneficios a nuestra ciudad. No tendremos mayoría pero haremos lo posible por estar en las comisiones que más convengan a Nuevo Laredo. Nos interesa la comisión de Aduanas y también la comisión de Migración”, expresó.

Sobre cómo se prepara para asumir la diputación federal en septiembre próximo, Rosas Quintanilla respondió que la oficina de gestoría se localizará en el sector poniente para facilitar el acceso de los habitantes que presentan más necesidades.

“Revisamos todas las peticiones que recibimos en campaña, las tenemos todas, y vamos a buscar la prioridad de todas. Ya estamos buscando en dónde instalar nuestra oficina de gestoría y armando el equipo que va atender a la ciudadanía. Por lo pronto sería una oficina en el sector donde más ayuda necesitan los ciudadanos y ciudadanas.

Lo que si les digo de una vez, es que la oficina de gestoría no estará en el sector centro sino allá en el sector poniente, porque no queremos obligar a la gente a pagar el camión sino nosotros vamos a ir, a estar allá”, dijo para concluir el diputado federal electo, Salvador Rosas Quintanilla.