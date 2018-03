“Mi sueño de siempre es ganar un Mundial”: Messi

CIUDAD DE MÉXICO.- Para Lionel Messi no hay otro objetivo más que el de ganar la próxima Copa del Mundo, toda vez que ese ha sido su sueño desde que comenzó a jugar futbol. Sin embargo, el propio astro argentino reconoció que será muy complicado llevar al trofeo a casa debido a los imponderables existentes en el deporte.

“Lo que me imagino siempre. Poder estar en esa final, poder ganarla, levantar la copa. Es un sueño de siempre y cada vez que llega un Mundial se hace más fuerte todavía. Por eso también el llanto de 2014. Sabemos la dificultad que tiene ganar un Mundial y quedarnos tan cerquita fue doloroso.

“Les digo que no es fácil, porque ganar un Mundial no pasa siempre y por más que podés llegar a hacer todo bien, así y todo no conseguirlo, como nos pasó en 2014, que creo que hicimos prácticamente todo bien y no se nos dio”, dijo el diez del Barcelona en entrevista con América TV.

Sabedor de la presión que existe en Argentina sobre la Albiceleste, Messi dejó abierta la posibilidad de que, si no hay éxito en Rusia 2018, él y varios seleccionados renuncien al representativo.

“Es un poco lo que sentimos toda esta camada que viene jugando el último tiempo. Es un poco lo que nos hizo sentir la gente. Parece ser que el haber llegado a tres finales no sirve de nada. Obviamente dependemos de los resultados lamentablemente y por eso el pensamiento de todo este grupo, que llegó a tres finales, que lamentablemente no pudimos ganar.

“Y pensamos que si no somos campeones se va a venir mucho más todavía y no nos va a quedar otra. Por eso creo que es el mensaje que da esta camada de jugadores, por lo que me hicieron sentir”, añadió.

Sin embargo y pese a esto, el astro reconoció que “al final es un juego, todos queremos ganar y ser campeones y ser los mejores, pero a veces no se puede, el fútbol está lleno de sorpresas, un deporte donde pasan muchísimas cosas y donde no siempre gana el mejor. Ya aprendí a convivir con eso y a saber que no siempre se puede ganar y que una vez que se termina eso hay otras cosas”.

Además, admitió que su estilo de juego cambió gracias a su madurez como profesional. “Uno va creciendo y va aprendiendo cosas dentro de la cancha. Antes por ahí agarraba la pelota y hacía mi jugada, hoy intento hacer jugar más al equipo, que pase más la pelota por mí y no ser tan egoísta cerca del área, buscar siempre una mejor opción. Pero creo que sigo corriendo igual que lo hice siempre pero de diferente manera”.

Finalmente, habló acerca de la inseguridad que se vive en su país natal, tema que es uno de los que más le preocupa más allá de su actividad balompédica.

“Que te maten por un reloj, una bicicleta o una moto. Robos hay en todos lados del mundo, pero ya ni poder salir a caminar porque tenés que estar pendiente de que te puedan robar o pasará algo más es una locura”, terminó.