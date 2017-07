Mi martirio empezó cuando supe que había muertos: papá de sobreviviente en Texas

CIUDAD DE MÉXICO.- José de Jesús Martínez es migrante en Estados Unidos. Él esperaba a que su hijo, Rodrigo, de 16 años, llegara a ese país, pero algo ocurrió. Un amigo le llamó y le dio el aviso de que en el tráiler donde iba su hijo había muertos.

“Mi hijo venía acompañado de un adulto de Aguascalientes, me imagino, con más experiencia. Mi hijo tiene 16 años. Pero el domingo en la mañana me notificó un amigo mío lo que había pasado, me dijo que pasó algo grave y que hubo fallecidos en donde iba mi hijo. Ahí empezó mi martirio”, dijo en entrevista con Paola Rojas para el programa Al Aire.

Dijo que no tenía el teléfono de ninguna persona que le pudiera informar sobre la situación de su hijo. Eso aumentó más su desesperación hasta que se puso en contacto con el consulado de San Antonio.

“Me informaron que mi hijo estaba en un hospital de San Antonio mucho muy grave”, indicó.

El fin de semana pasado fue localizado un tráiler abandonado en un supermercado de San Antonio, Texas, en el que viajaban como indocumentadas 39 personas, de las cuales 34 son mexicanas.

Hasta el momento, las autoridades han informado que 10 personas murieron, siete de ellas mexicanas, por falta de aire y agua en el tráiler. El resto resultó lesionada y algunas están hospitalizadas.

El conductor del camión, identificado como James Bradley, de Clearwater, Florida, es por ahora el único detenido.

Alex Chávez, abogado de José de Jesús Martínez, afirmó que presentarán cargos contra el conductor para que se le imponga una sentencia de cadena perpetua. “Se le va a levantar los cargos más grandes, porque son víctimas de un delito muy grande”, dijo.