“Mi botón nuclear es más grande”, responde Trump a Norcorea

ESTADOS UNIDOS.- El líder norcoreano Kim Jong-un aprovechó ayer su discurso de Año Nuevo para lanzar una advertencia a Estados Unidos, al declarar que el “botón nuclear” está siempre en su escritorio y todo el país está al alcance de su arsenal atómico.

Casi 24 horas más tarde, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió ante esta amenaza en su red social favorita, donde pidió que alguien de su “agotado y hambriento régimen le informe que yo también tengo un Botón Nuclear, pero es mucho más grande y más poderoso que el suyo, y mi botón funciona”.

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works!