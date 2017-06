México segundo país más mortal, construiremos el muro: Trump

ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró hoy que construirá el muro en la frontera con México y señaló que nuestro país es el segundo más peligroso en el mundo, “sólo después de Siria”.

“México fue rankeado el segundo país más mortal del mundo, sólo después de Siria. La principal causa es el narcotráfico. CONSTRUIREMOS EL MURO”, tuiteó hoy el magnate.

Mexico was just ranked the second deadliest country in the world, after only Syria. Drug trade is largely the cause. We will BUILD THE WALL!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de junio de 2017