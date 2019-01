México rediseñará su política exterior con optimismo, señala Ebrard

CIUDAD DE MÉXICO.- El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, aseguró que México rediseñará su política exterior con imaginación y optimismo, no así con ingenuidad, pues es necesario tener nuevas respuestas para antiguas certidumbres y que hoy ya no son suficientes.

Durante la inauguración de la XXX Reunión de Embajadores y Cónsules (REC), el canciller manifestó, sin lugar a dudas, que este 2019 será un año de orgullo y avances para México, al igual que en su política exterior y con países con los que tiene una relación diplomática.

“Vivimos un mundo transicional con cambios muy relevantes. Estamos en un contexto global con cambios profundos, algunos muy acentuados, y otros no tanto y van a tener implicaciones de gran alcance para nuestro país y, por tanto, lo que primero debemos tener claro es en qué escenario estamos trabajando”, precisó en su discurso.

Agregó que México aspira a tener la más estrecha relación posible y muy respetuosa con todos los países y a participar en las causas globales que animan al país.

Tal es el caso, dijo, de la lucha por los derechos humanos, el fortalecimiento de los valores democráticos, la preocupación sobre el cambio climático y el salvaguardar el futuro de las próximas generaciones.

Al referirse a Asia, el canciller destacó que se debe pensar en una relación diferente, mientras que con América del Norte “tenemos que imaginar, diseñar y aplicar, una política de coexistencia y correlación que hoy nos impone retos muy distintos”.

Recordó que con la Unión Europea se tiene un acuerdo global de modernización comercial en curso, donde se necesitará hacer más; en tanto que con Medio Oriente y África se debe revisar la posición de México en dichas regiones.

Al referirse a Centroamérica, Ebrard puntualizó que México ha presentado varias propuestas para que la comunidad internacional participe en conjunto con el gobierno mexicano en lo que será una prioridad de política interior y exterior, donde Guatemala, Honduras y El Salvador serán prioritarios.

“Ya el gobierno anunció inversiones de miles de millones de dólares y en la Cámara de Diputados se aprobaron recientemente; ahora se busca que también los países del norte y Centroamérica, nuestros destinos inmediatos, participen del mismo esfuerzo de desarrollo en el que la comunidad internacional pueda ser parte, hagamos una causa común”, subrayó.

El secretario señaló que México defiende el principio de no intervención y apuesta por la solución pacífica de los conflictos, y cooperación para el desarrollo: “Pero no intervención no significa pasividad y sí significa respeto a los países”.

A ello sumó que para México los derechos humanos son y serán esenciales y con un compromiso muy profundo, ya que “eso es lo que nos va a dar autoridad moral para poder opinar en el ámbito internacional en esa materia”.

Agregó que “nosotros creemos que en el ámbito global de nuestras relaciones exteriores podemos sostener un enfoque también optimista, somos realistas, pero pensamos que con esta nueva circunstancia tenemos un margen y posibilidad que les invito a que la llevemos a cabo, la realicemos”.

Finalmente, refirió que se tendrá una estrecha relación con el sector empresarial, ya que corresponderá ahora hacer la promoción económica y comercial en coordinación con la Secretaría de Economía y otras dependencias.