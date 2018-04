México pide a EU clarificar anuncio sobre militares en la frontera

CIUDAD DE MÉXICO.-El canciller Luis Videgaray informó que México solicitó a Estados Unidos por los canales oficiales que clarifique el anuncio del presidente Donald Trump sobre el uso de militares en la frontera.

A través de su cuenta de Twitter, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores dijo que una vez que se cuente con dicha clarificación el gobierno definirá una postura y “siempre en defensa de nuestra soberanía e interés nacional”.

Agregó que la caravana denominada “Viacrucis del migrante”, que se dirigía hacia Estados Unidos, se dispersó gradualmente por decisión de sus participantes.

Reiteró que la política migratoria del país se ejerce de manera soberana y conforme a derecho y no a partir de presiones o amenazas externas, en respuesta a Trump, quien ha venido amenazando a México con terminar el TLCAN, militarizar la frontera y frenar la ayuda si no frenaba la caravana.

Esta mañana el presidente estadunidense reiteró que estaba en juego el TLCAN, al igual que la ayuda extranjera a Honduras y los países que permiten la migración, por lo que consideró que el Congreso de su país debe actuar.

“La gran caravana de personas de Honduras, que ahora cruza México y se dirige a nuestra frontera de ‘leyes débiles’, es mejor detenerse antes de que llegue allí”, advirtió.

The big Caravan of People from Honduras, now coming across Mexico and heading to our “Weak Laws” Border, had better be stopped before it gets there. Cash cow NAFTA is in play, as is foreign aid to Honduras and the countries that allow this to happen. Congress MUST ACT NOW!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de abril de 2018