México no será policía de EU para deportaciones: Sánchez Cordero

CIUDAD DE MÉXICO.-La futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sostuvo que México “de ninguna manera” sería ‘policía’ del gobierno de Estados Unidos para apoyarlo en su proceso de deportación de migrantes indocumentados.

Con lo que negó que el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador haya acordado con el presidente Donald Trump recibir recursos para deportar a centroamericanos que pudieran llegar a Estados Unidos.

El diario New York Times publicó hoy que “en una notificación reciente enviada al Congreso estadunidense, el gobierno afirma que tiene la intención de destinar 20 millones de dólares de los recursos de la asistencia a países extranjeros para asignarlos a ayudar a México a pagar los pasajes de avión y autobús para deportar a diecisiete mil personas que ingresaron de manera ilegal a ese país.

“Los recursos ayudarán a aumentar las deportaciones de centroamericanos, muchos de los cuales atraviesan México para llegar a la frontera con Estados Unidos”.

Al respecto, la próxima secretaria de Gobernación aseguró que este programa no forma parte de lo que el presidente electo ha planteado.

-¿México jamás se prestaría a ser policía de Estados Unidos?

-No, no, no y eso no se ha puesto en la mesa de ninguna manera.

-¿Y no lo haría?

-No, definitivamente no.

Insistió en que la propuesta de López Obrador en materia de migración es clara y tiene que ver con generar un acuerdo de colaboración con los países de Centroamérica pero no en el sentido planteado por el diario estadunidense.

“Ya se ha platicado en reuniones de alto nivel para que conjuntamente podamos lograr detonar desarrollo entre el triángulo norte y el centroamericano desde el sureste mexicano que siguen siendo los grandes expulsiones, lo que quiere Andrés Manuel y ustedes lo saben, es que la gente emigre a Estados Unidos por su gusto no por necesidad y ahorita están las condiciones en el triángulo centroamericano para detonar desarrollo”, explicó.