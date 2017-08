México no negociará TLCAN por redes sociales, responde la cancillería a Trump

CIUDAD DE MÉXICO.- México no negociará el Tratado de Libre Comercio de América del Norte a través de redes sociales, respondió Cancillería luego de que Donald Trump cuestionara hoy en Twitter si Estados Unidos debe permanecer en el acuerdo.

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró que ningún aspecto de la relación bilateral será manejado a través de redes sociales o declaraciones en medios de comunicación.

Por la mañana, Donald Trump tuiteó que México y Canadá son “muy difíciles” y cuestionó si el tratado debe terminar, además de señalar que México tiene altos índices de criminalidad e insistir en otro tuit que México debe pagar por la construcción del muro fronterizo, una de sus promesas de campaña.

We are in the NAFTA (worst trade deal ever made) renegotiation process with Mexico & Canada.Both being very difficult,may have to terminate?

With Mexico being one of the highest crime Nations in the world, we must have THE WALL. Mexico will pay for it through reimbursement/other.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 de agosto de 2017