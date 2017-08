México niega que Peña elogiara política fronteriza de Trump

WASHINGTON.- El gobierno mexicano negó el miércoles la aseveración del presidente estadounidense Donald Trump de que el mandatario mexicano Enrique Peña Nieto lo llamó para elogiar su política fronteriza.

“El presidente Enrique Peña Nieto no ha sostenido recientemente comunicación telefónica con el presidente Donald Trump”, dijo en un comunicado la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El lunes Trump dijo que “como es sabido, la frontera era un gran problema, y ahora los ingresos ilegales se han detenido casi en un 80%. Hasta el presidente de México me llamó, me dice que muy poca gente está ingresando por su frontera sur porque saben que no podrán pasar por nuestra frontera, y eso es el máximo halago que yo pudiera recibir”.

La cancillería mexicana dijo que Peña Nieto sí le dijo a Trump en un encuentro el 7 de julio, durante la cumbre del G20 en Alemania, que las deportaciones de mexicanos desde Estados Unidos habían disminuido en 31% entre enero y junio comparado con el 2016, y que hubo una disminución de 47% en los migrantes centroamericanos que ingresaron a México en ese período.

Una fuente oficial estadounidense confirmó que no hubo comunicación telefónica reciente entre Trump y Peña Nieto.

Aun así el tema desató una controversia en México donde legisladores de la oposición denunciaron que hubo “una conversación telefónica secreta” entre los dos mandatarios donde Peña Nieto habría elogiado las políticas migratorias de Trump. Oficialmente México se opone a las políticas migratorias de Trump, particularmente a su idea de construir un muro en la frontera y obligar a México a pagar por ella.

Funcionarios mexicanos, entre ellos el secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray, contactaron a pares estadounidenses y destacaron que los dos mandatarios hablaron sobre migración en la cumbre del G20 en Hamburgo. Peña Nieto mencionó cifras según las cuales la migración de centroamericanos a México ha ido en declive, dijo la fuente que pidió no ser identificada.

Si bien Trump dice que fue elogiado por Peña Nieto, el presidente mexicano y sus allegados recuerdan el comentario más bien como un simple parte de cifras sin intención de halagar.

Usualmente México recibiría con agrado una disminución de las deportaciones y de la migración ilegal desde Centroamérica, pero difícilmente conferiría un “máximo halago” al gobierno de Trump. México dice que resguarda su frontera sur por voluntad propia.