México es más grande que el TLCAN: Videgaray

El canciller dijo que al tiempo que se renegocia el TLCAN, el país amplía sus horizontes comerciales, pues hay que estar preparados si no se logran alcanzar consensos sobre el acuerdo con EU.

CIUDAD DE MÉXICO.- La postura de México siempre ha sido congruente con el libre comercio, y al tiempo que renegocia el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) amplía sus horizontes comerciales en distintas direcciones como el TPP, aseveró el canciller Luis Videgaray.

Expuso que, por supuesto, “creemos que es mejor el futuro económico del país con una buena renegociación, pero si ésta no se logra tenemos que estar preparados”, pues “México es más grande que el TLCAN, hay vida después del TLCAN”.

“Más de la mitad del comercio que ocurre entre los dos países (México y EU) ocurre ya fuera del TLCAN, ocurre con las reglas de la OMC”



En entrevista a bordo del avión presidencial previa a la llegada del presidente Enrique Peña Nieto a la ciudad de Da Nang, donde participará en la reunión de líderes de la APEC, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores explicó que el país debe estar preparado para los distintos escenarios.

Sostuvo que México, Estados Unidos y Canadá “tenemos como objetivo que haya una buena renegociación, y creemos que hay una posibilidad alta de que así ocurra, si no, no estaríamos negociando”.

Pero en caso de que no se logre una renegociación positiva “esto no significa que terminaría el comercio con Estados Unidos, pero por supuesto que habría un rebalanceo natural de nuestras relaciones comerciales hacia otras latitudes.

“De ahí la importancia de esta diversificación que estamos llevando a cabo de nuestros acuerdos comerciales”, subrayó.

“El comercio con Estados Unidos continuará bajo reglas diferentes; si ese fuera el escenario, serían las reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC)”, detalló.

Insistió en que “es mejor tener un TLCAN renegociado, modernizado, que convenga a las partes”, sin embargo la relación comercial entre México y Estados Unidos no depende exclusivamente de ese instrumento, aun sin éste seguiría habiendo un comercio muy importante entre ambos países.

“De hecho más de la mitad del comercio que ocurre entre los dos países ocurre ya fuera del TLCAN, ocurre con las reglas de la OMC y los aranceles que podrían imponerse de uno y otro lado aun sin TLCAN son francamente bajos, difícilmente impedirían que siguiera existiendo el comercio”, aclaró.

Apuntó que no hay gobierno que no pregunte sobre el avance en las renegociaciones de este acuerdo comercial, y es importante transmitir a todos los socios comerciales que México es atractivo no solamente por el TLCAN.

“México es atractivo por muchas razones, incluyendo nuestro propio mercado doméstico, la competitividad y el trabajo de los mexicanos, nuestras ventajas competitivas”, destacó.

Sobre el escenario que vive México ante el proceso electoral el canciller afirmó que es un momento de incertidumbre política, pero “esta incertidumbre no debe detener el funcionamiento de las instituciones ni la actuación del gobierno”.

“Tenemos que estar preparados para, aún en contextos electorales, seguir trabajando y vamos a seguir trabajando”, y “no debe ser motivo ni pretexto para detener o distraer nuestras negociaciones comerciales con todo el mundo, no solamente con Norteamérica”, enfatizó Luis Videgaray.

Destacó que la participación de Peña Nieto en la reunión de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífic tiene gran relevancia “en un momento en el que se alzan voces en distintas partes del mundo en contra del libre comercio, promoviendo posturas más proteccionistas, de mayor restricción comercial”.

La posición de México es invariable, es un país que cree en el libre comercio, por lo que impulsará que el Acuerdo de Asociación Transpacífico continúe como una plataforma de integración comercial, para lo cual se reunirá el viernes con los líderes de las 11 naciones que permanecen en estas negociaciones tras la salida de Estados Unidos.

“La salida de Estados Unidos llevará a la necesidad de hacer algunos ajustes en el texto ddel TPP, como las expectativas de cómo y cuándo lograrlo”, en lo que ahora es denominado el TPP11.

Añadió que en este tema se escuchará la posición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y afirmó que la relación con Peña Nieto “es francamente buena”, y aunque no está prevista una reunión bilateral formal se saludarán en el contexto de la cumbre.