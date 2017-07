México es el consumidor número 1 de cine de terror en el mundo

CIUDAD DE MÉXICO.- El género de terror es uno de los favoritos de varias personas en el mundo, son varios los clásicos derivados de esta rama de la cinematografía. Uno pensaría que Japón, Estados Unidos o Europa tendrían a la mayor cantidad de fans de este tipo de cine, dada la larga tradición que tienen en su industria; pero no es así.De acuerdo a The Relative Popularity of Genres Around the World, México es el mayor consumidor de cine de terror a nivel global.

El análisis realizado por Stephen Follows (escritor, productor y analista de la industria fílmica) y Bruce Nash (fundador y presidente de la empresa Nash Information Services) para el American Film Market, arrojó que México tiene una relación sólida y apasionada con el género de terror, seguido de Corea del Sur, Rusia, Estados Unidos y Canadá. En tanto, China es el mercado menos interesado en este género debido a las restricciones referentes a la promoción de malos hábitos, como fumar, beber, jugar, obscenidad, abuso de drogas, sexo, violencia y actividad criminal.

Para The Relative Popularity of Genres Around the World, Follows y Nash estudiaron las recaudaciones en taquilla de 3 mil 368 películas cubiertas por el seguimiento internacional hecho por The Numbers, lanzadas desde principios de 2015 y con algunos datos que se remontan de 2012. Ambos desarrollaron una fórmula para valuar la fuerza relativa o debilidad de cada género dentro de un territorio, en comparación con el rendimiento y promedio global.

Hay que mencionar que esta es la razón por la que existente en el país varios festivales de cine de terror; sin olvidar que varias cintas del género se colocan en primer lugar de taquilla en sus fines de semana de estreno; más aún si llegan en la temporada de Halloween y Día de Muertos.

Al respecto, Miguel Ángel Marín, fundador y director general del Festival Internacional de Cine Fantástico, Terror y Ciencia Ficción FERATUM, mencionó lo siguiente. “México es un mercado clave para la industria cinematográfica al contar con la base de fans de cine de terror más grande del mundo. Por ello, cada año en FERATUM trabajamos para sorprender a la audiencia con una amplia propuesta de películas. Tan sólo el año pasado proyectamos 127 filmes, de los cuales 51 fueron mexicanos, número que esperamos incrementar en la próxima edición”.

Fuente: SDP