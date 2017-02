México defenderá ante la ONU a migrantes: Videgaray

CIUDAD DE MÉXICO.- El canciller, Luis Videgaray, dijo que México no aceptará las nuevas disposiciones migratorias de Estados Unidos y no dudará en acudir a instancias internacionales como la ONU para defender los derechos humanos de los inmigrantes.

Tras el conjunto de directrices que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos emitió para establecer nuevas medidas de control migratorio, el Gobierno de México no dudará en acudir a organismos internacionales para defender a connacionales que viven en la Unión Americana, afirmó el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray.

Durante la “Ceremonia de Firma del Acuerdo entre México y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”, el Canciller mexicano declaró: “El gobierno de México va a actuar por todos los medios jurídicamente posibles para la defensa de los derechos humanos de los mexicanos en el exterior, particularmente, en Estados Unidos. Esto implica un despliegue sin precedentes de información a los mexicanos que conozcan sus derechos, que sepan cómo actuar ante posibles violaciones a su dignidad y derechos humanos”.

Abundó en que la administración federal actuará por la vía jurídica “con absoluto respeto al Estado de Derecho en los Estados Unidos acudiendo a las instancias jurisdiccionales para tanto en casos individuales, como en casos colectivos”.

Este martes, el Departamento de Seguridad de Estados Unidos publicó dos memorandos que endurecen las leyes migratorias. Asimismo, También plantea la posibilidad de enviar a personas que esperan procedimientos de inmigración en los Estados Unidos de regreso a México.

El Secretario de Relaciones Exteriores, anunció que este tema será el eje de las pláticas y discusiones que el gabinete federal sostenga con el Secretario de Estado de Estados Unidos Rex Tillerson y el Secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, quienes se encontrarán en la Ciudad de México este miércoles y jueves, para reuniones con funcionarios así como con el presidente, Enrique Peña Nieto, mañana jueves.

“El gobierno de México y el pueblo de México no tienen por qué aceptar disposiciones que, de manera unilateral, un gobierno le quiera imponer (…) Eso no lo vamos a aceptar y no tenemos por qué hacerlo y porque no es del interés de México”, advirtió el Canciller Luis Videgaray.