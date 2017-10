México cae ante Honduras y avanza al repechaje

CIUDAD DE MÉXICO.- La selección mexicana busca este día el récord de puntos en un Hexagonal Final de la Concacaf al medirse a su similar de Honduras que busca su pase a la Copa del Mundo Rusia 2018.

El TRI llega a este compromiso ya clasificado a Rusia y busca el récord de más puntos en una eliminatoria mundialista donde marcha invicto.

Por su parte Honduras que viene de empatar ante Costa Rica depende sólo de sí mismo y nada más. Los “catrachos” deberán si o si vencer a México para clasificar directo y mandar a Panamá al repechaje ante Australia.

La Selección Mexicana será líder sin importar qué pase hoy, pero definitivamente hay cosas importantes en juego: terminar invictos y lograr con un triunfo el récord de puntos para un Hexagonal con 24.

La H está al borde del abismo y no depende de sí misma para alcanzar el Mundial. La victoria es obligatoria hoy para llegar a 13 puntos y debe esperar los resultados de EE.UU. (12 puntos) en Trinidad y de Panamá (10 puntos, mejor diferencia de goles) contra Costa Rica.

¡Saltan al campo!

Hondureños y mexicanos están sobre el campo de juego de San Pedro Sula. Viene la ceremonia protocolaria.

¡Detallazo de Honduras!

Una manta con la leyenda #FuerzaMéxico es lucida por el equipo local y se toman la foto de equipo junto a los verdes.

1' Rueda el balón en Honduras.

1' Tranquilos, a ponerle calma

Honduras de inmediato va por el balón, salen con todo... Centro largo al área que rechazan en dos tiempos los zagueros nacionales.

3' ¡A nuestro Oribe no le peguen!

Dura barrida sobre el delantero del América justo en la línea central del campo.

5' Se juntan los zurdos

Carlos Vela y Jesús Gallardo buscan ingresar por aquella banda, pero no pueden pasar ante la férrea marca hondureña.

5' Muy buen corte!

Néstor Araujo estira al máximo la pierna izquierda para evitar que un balón largo buscando a Romell Quioto le quede de frente al marco.

8' ¡Paco Memo!

Atajadón de Guillermo Ochoa a disparo directo a balón parado de Maynor Figueroa. ¡Era un cañonazo!

10' ¡Es un infierno!

Pese a que no está lleno el estadio, el ruido es ensordecedor y la presión está a tope en la cancha de la H.

11' ¡Cuánta fe se tiene el capitán!

Maynor Figueroa hace rato casi la mete y se vuelve a animar de larga distancia, pero esta vez le sale chorreado y desviado.

12' ¡Primera en la que llega México!

Jonathan dos Santos toma de primera un pase de Héctor Herrera, pero el portero Donis Escober se tiende para capturar.

13' ¡Otra vez aparece Ochoa!

Primero se equivoca al quedarse 'atornillado' bajo la portería, pero Memo después recompone con manotazo y posterior achique.

16' ¡Ábrela con Layún!

Raúl Jiménez se equivoca al hacer un disparo infumable, mientras Miguel Layún le dice "pásamela que llego solo".

16' ¡¡¡G⚽⚽⚽⚽⚽L de MÉXICO!!!

Oribe Peralta, como en la sala de su casa, controla dentro del área y define prácticamente en el área chica. ¡Venga, México!

18' ¡Qué cerca pasa el zapatazo!

Quioto la prende de larga distancia y parece que Ochoa alcanza a tocarla, pero el árbitro dice que es saque de meta.

20' ¡Se multiplican como conejos!

Tiro tras tiro mexicano en el área hondureña y cada vez aparece un catracho diferente para tapar.

21' ¡Lo de Gallardo defendiendo es de terror!

Jesús Gallardo regala la línea final y llega la diagonal que Hugo Ayala revienta como puede.

23' A ponerle calma, Carlitos

Vela es el que entiende los ritmos del juego y le baja dos rayitas al ímpetu local, pero no dura mucho la posesión verde.

25' No la pasa tranquilo el Tri, pero lo gana

El balance tras 25' es que Honduras está con todo buscando la victoria obligada, pero México fue matón en la única que tuvo hasta ahora.

28' Llegan mucho, pero parece que no hay '9'

Honduras hasta antes de entrar al área parece vendaval frente a los verdes, pero no parecen contar con un 'Killer' que empuje alguna.

30' México llega al área tocando

Miguel Layún va muy bien por derecha y recibe pase de Herrera en el área; su centro es cortado por la defensa a córner.

32' ¡Qué marcas, árbitro!

Empujón claro por la espalda sobre Jesús Gallardo sobre banda izquierda casi en línea de fondo de ataque mexicana y el juez central dice que es infracción del hombre de Pumas por caer sobre el balón.

34' ¡G⚽L de HONDURAS!

Guillermo Ochoa se queda atornillado bajo postes (nada raro) y le rematan de cabeza sobre la línea del área chica.

Alberth Elis se levantó en el área y de cabeza empató el partido!

36' Y ahora, a aguantarlos

Honduras se llena de fe y van con disparo potente de larga distancia que Ochoa debe manotear a córner.

37' ¡Para regresarlo caminando desde Honduras!

Raúl Jiménez ¡Lo que se acaba de tragar el delantero del Tri!

39' ¡¡¡G⚽⚽⚽⚽⚽L de MÉXICO!!!

Carlos Vela aprovecha la flojísima marca hondureña y con la maravillosa zurda que tiene la manda guardar.

40' ¡Gracias a Dios le pega horrible!

Otra vez se quitan a Gallardo como cono, pero Alberth Ellis la remata casi al córner.

41' Amonestación en México

Jonathan dos Santos es el primero con tarjeta del partido.

42' ¡Bolita, por favor!

Maynor Figueroa la manda a la fila 25 del estadio de San Pedro Sula cuando le queda la redonda afuera del área.

45' Miguel Layún queda tendido

El jugador del FC Porto se duele de un choque en la rodilla, pero de a poco se reincorpora.

45' ¡Mediotiempo!

Sí, nosotros también jugamos y te decimos que es momento de descanso en el Honduras 1-2 México.

46' Inicia el segundo tiempo.

46' Cambio de México

Entra: Edson Álvarez / Sale: Jonathan dos Santos.

46' Edson será el '5' del Tri

El canterano del América ocupará la contención y Héctor Herrera pasa al centro-derecha del mediocampo.

47' ¡Ve por ella, caramba!

Raúl Jiménez espera a que le llegue el balón en el área en vez de atacarlo con la cabeza y por eso el portero hondureño lo anticipa.

48' ¡Está impasable!

Néstor Araujo es el mejor de los tres centrales del Tricolor esta noche, dando cátedra de cómo defender.

50' ¡Doble intentona verde!

Primero un buen centro de Jesús Gallardo que no encuentra cabeza y en la siguiente jugada es Raúl Jiménez quien le pega a las manos de Escober.

50' ¡México se ve muy bien en la cancha!

Los Selección Mexicana se adueñan del balón, la pasean sin problemas y encuentran espacios ante una Honduras que parece se quedó sin gasolina.

54' ¡G⚽L de HONDURAS!

Autogol de Guillermo Ochoa... Nada de culpa para el portero, a quien le rebota el balón en la cabeza tras reventar el travesaño... Más culpa de Jesús Gallardo, que es una MISERIA defendiendo.

59' Cambio de México

Entra: Andrés Guardado / Sale: Carlos Vela.

60' ¡G⚽L de HONDURAS!

Rommel Quioto recibe solo de cara al marco y fusila de derecha a Ochoa. ¡Qué mal defiende México!

Rommel Quioto de media vuelta sacó derechazo y pone a Honduras en Rusia!

63' Expertos en hacer tiempo

Van ganando y de pronto todos en Honduras están adoloridos o acalambrados... ¡Luego por qué les agregan 6 minutos!

67' Cambio de México

Entra: Jesús Manuel Corona / Sale: Oswaldo Alanís.

68' ¿Qué creen? ¡Otro lastimado!

Se duele de la zona invisible del costado derecho, entra la camilla y una vez afuera se levanta como si nada. ¡Antifutbol total de Honduras!

70' Quedan 20' de un partido de locos

México lo tenía tranquilo y dibujado para ganar caminando, pero los errores que parecen nunca dejarnos tienen a Honduras en el Mundial.

74' ¡Parecen manzanas!

Esto parece indicación desde la banca de Jorge Luis Pinto y no es novedad: cada que haya balón dividido, revuélcate como lombriz.

77' ¡El travesaño se cimbra!

Cabezazo de Alberth Ellis que sacude la portería mexicana y se escucha el "ah" en todo el estadio.

78' Amonestación en Honduras

Alberth Ellis ve la cartulina por falta sobre Guardado.

80' Ya ni les cuento del caído...

De pronto se ve a un jugador de Honduras en el césped doliéndose de todo, hasta de los órganos que no tiene. Claro está que cuando llega la asistencia, se levanta.

83' ¡Abran el hospital de San Pedro Sula!

¡Asqueroso! De verdad, se terminan los adejtivos con los hondureños.

86' ¡Esa defensa!

Araujo retrasa el balón de forma tibia y Ayala se queda parado, el hondureño anticipa y no logra recortar a su marca de milagro.

89' Dios nos libre en el Mundial

Con esta defensa no llegaremos a nada... De milagro no llega el cuarto, solo porque no supo controlar en el área chica.

90' ¿Nada más 5 minutos, árbitro?

Si el viernes les agregaron 6', hoy era para unos 10' con tanto tiempo perdido.

95' ¡FIN DEL PARTIDO!

Honduras está en el repechaje del Mundial y México pierde el invicto, además de no alcanzar el récord de puntos. Muchísimo que cuestionar, pese a que "no se jugaba nada".