México avanzaría en acuerdo bilateral con EU si no hay solución con Canadá

CIUDAD DE MÉXICO.- México avanzaría en un acuerdo bilateral con Estados Unidos en caso de que éste no alcance una solución en las pláticas que sostiene con Canadá para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), afirmó el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal.

En entrevista tras participar en el Foro Económico México 2018 del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés), señaló que la apuesta de México es que el TLCAN mantenga su trilateralidad, y está optimista sobre una solución en las pláticas entre Estados Unidos y Canadá en los próximos días.

Sin embargo, dijo, “si vemos que finalmente el escenario, que no esperamos pero que no es descartable, es que no haya acuerdo (entre Estados Unidos y Canadá), México tiene que tomar el siguiente paso que es avanzar en el contexto de un acuerdo bilateral“.

Respecto a la fecha límite para que Canadá se sume al acuerdo comercial inicial alcanzado entre México y Estados Unidos, en el marco del TLCAN, subrayó que eso dependerá de los espacios de la negociación que sostiene con el vecino del norte.

Por otra parte, refirió que el documento del acuerdo entre México y Estados Unidos debe subirse a consulta pública a más tardar el próximo 30 de septiembre y los equipos negociadores trabajan en la “limpieza” y el ordenamiento legal de los textos.

Indicó que se seguirá avanzando en donde no haya diferencias trilaterales, pero existe la necesidad de tener un par de semanas, o al menos 10 días antes de la fecha límite para organizar lo que se va a presentar en cualquiera de los escenarios.

Apuntó que los textos que existen están diseñados en un sentido trilateral en muchos de los casos, pero si eso cambia a bilateralidad, algunos temas tendrían que ajustarse como el de reglas de origen, y anunció que en los próximos días se subirá a la página un resumen del acuerdo con Estados Unidos.