México ampliará acuerdo comercial con Europa: Guajardo

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la inminente renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, adelantó que México está a punto de profundizar y ampliar el acuerdo comercial que tiene con la Unión Europea.

En conferencia al concluir su participación en la reunión plenaria con los diputados federales del PRI, Guajardo dijo que este martes tuvo una conversación con la Comisionada de Comercio en la Comisión Europea, Cecilia Malmström, con quien acordó acelerar las negociaciones.

También dijo que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, les pidió que no aceptaran en la renegociación del TLCAN esquemas proteccionistas que busquen imponer aranceles o cuotas a los productos mexicanos.

“Hay claras indicaciones del presidente: queremos un tratado modernizado que no incluya obstáculos al comercio, ¿qué nos está diciendo el Presidente? Que no aceptemos cosas del pasado, que son esquemas proteccionistas como imponer aranceles a donde ya no hay aranceles o imponer cuotas a mecanismos para administrar de una manera discriminatoria el comercio; no aceptaremos elementos que cambien el tema arancelario o de cuotas, eso es clarísimo”, aseguró.