México acuerda ser el muro de Trump: Tagle

CIUDAD DE MÉXICO.- Integrantes de partidos de Oposición reprocharon el acuerdo alcanzado esta noche entre el Gobierno de México y Estados Unidos con respecto a la amenaza arancelaria del presidente Donald Trump.

Martha Tagle, diputada de Movimiento Ciudadano, afirmó que con este pacto México acordó ser el «muro de Trump».

«México acuerda ser el muro de Trump, supongo que después de dejar la dignidad de lado ya no tiene caso el mitin al que convocó @lopezobrador_ en Tijuana #AsiNoAndres», escribió Tagle en su cuenta de Twitter.

Por otro lado, Ángel Avila -secretario general del PRD- mencionó que el País no debe ser el patio trasero del Mandatario estadounidense, y calificó a la negociación como una rendición por parte del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

«México no debe militarizar su frontera sur. No somos el patio trasero de @realDonaldTrump. El Gobierno de @lopezobrador_ cedió a todos los puntos que nos plantearon. Eso no fue una negociación, fue una rendición. México rompe una tradición histórica de defensa de los migrantes», expresó en un tuit el líder perredista.

Marko Cortés, dirigente del PAN, consideró que con los puntos acordados entre ambas naciones la solidaridad y la dignidad de México quedaron lastimadas.

«La soberanía y la dignidad de México han sido lastimadas. Es positivo para el País que no haya nuevos aranceles a productos mexicanos. El @GobiernoMX tiene mucho qué explicar sobre los términos del acuerdo negociado», dijo en Twitter.

Y, por parte del PRI, Javier Lozano criticó que Estados Unidos impusiera a México la militarización de la frontera sur.

«Por el amor de Dios: no sean ingenuos. Una vergüenza. No tenían por qué imponer aranceles los gringos. Y nos impusieron la militarización de la frontera sur. Usted le llama logro. Es una humillación. Su show de mañana será patético. Patético», escribió Lozano en su red social.