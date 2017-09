CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el sismo de 7.1 grados Richter registrado hoy en el centro de México, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su apoyo a los mexicanos.

“Que dios bendiga a la gente en la Ciudad de México. Estamos y estaremos con ustedes”, escribió en su cuenta de Twitter el mandatario.

God bless the people of Mexico City. We are with you and will be there for you.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 de septiembre de 2017