Mexicano se corona como campeón de Smash Bros. en Japón

CIUDAD DE MÉXICO.- Este fin de semana el mexicano Leonardo López, mejor conocido como MKLeo, salió campeón en el torneo de Super Smash Bros. for Wii U en el marco de EVO Japan.

El mexicano se llevó la corona al vencer al jugador japonés Abadango por un marcador 3 a 1. El duelo comenzó con un apretado empate, que luego MKLeo logró superar con ayuda de Cloud y Marth como peleadores.

Championship Trophy ✔️#EvoJapan2018 Hoodie ✔️

Shaking hands with life-sized cup noodles ✔️@Mkleosb is living that life. #FOXWIN pic.twitter.com/LhHJ17n2sM

