Mexicano convierte tu peor pesadilla… en una máscara

CIUDAD DE MÉXICO.- Moebius Horror Studio es una empresa mexicana que se dedica, de manera artesanal, a la elaboración de máscaras de distintos tipos y con diversos materiales para todo tipo de público.

Desde niño me encantaba todo lo que tuviera que ver con el horror, con la ciencia ficción, entonces, a partir de ello, fue la necesidad de poder hacer algo que a mí me llenara los ojos, desde niño a mí me gustaron las máscaras, las figuras de acción, las figuras de colección”, declaró su fundador Oscar Cisneros.

En entrevista, Cisneros comentó que la empresa surgió de su fascinación por el horror y que junto con dos de sus hermanos, amigos y colegas crearon la empresa.

Empezar una empresa no es fácil, por ahí muchas personas, amigos, familiares… con el paso del tiempo que mi empresa no daba lo que se esperaba, me decían oye, por qué no mejor te consigues un trabajo y les dije, bueno, es que esto también es un trabajo y un trabajo que absorbe todavía más tiempo que cualquier trabajo”, recordó.

A pesar de que Cisneros estudió algunas técnicas, la mayor parte del conocimiento para la elaboración de las máscaras la ha adquirido de forma empírica, a partir del uso de diversos materiales como el látex, la resina, la fibra de vidrio, diferentes tipos de espumas, entre otros.

Sus manos, dijo, son las herramientas de trabajo que le permiten fabricar los sueños o pesadillas de cada persona, y el resto de los materiales sirven de mucha ayuda, como stikers y brochas, las que considera los accesorios más comunes.

El joven empresario compartió que existen productos de línea, así como algunos elaborados con base en los deseos del cliente, así mismo, comparando con un auto, comenta que existe diversidad de precios entre las máscaras, desde la más austera hasta algunas de lujo.

Mi sueño es que se convierta en una empresa grande, que sea una bolsa de trabajo para todos los artistas de la comunidad, nosotros estamos ubicados en Iztapalapa… pero no hay mucho impulso… no hay muchas personas que quieran contratar a estas personas”, finalizó.