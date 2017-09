Meteorólogo que sevolvió viral por su explicación sobre los huracanes

CIUDAD DE MÉXICO.- Alan Sealls, hombre del tiempo de la cadena estadounidense WKRG (filial de CBSen Alabama) se ha vuelto enormemente popular estos días por sus retransmisiones instructivas sobre el huracán “Irma”, que se han vuelto virales en la Red.

Los usuarios de Reddit destacan la forma informativa, educativa, tranquila y cautivadora con la que Sealls presenta los reportajes sobre el demoledor paso del huracán por el Atlántico.

Algunos videos con los pronósticos de Sealls suman más de 3 millones de visitas en YouTube, por lo que su cadena decidió celebrarlo con la entrega de un galardón en el que aparece la inscripción: “el mejor meteorólogo de todos los tiempos”.

El meteorólogo acumula 8 premios Emmy regionales y también un premio de la Sociedad Meteorológica de EU por cubrir en su momento el tema del cambio climático, informa MNN.

We felt Chief Meteorologist Alan Sealls deserved a little something after Reddit named him “Best weatherman ever,” so boom. A trophy it is. pic.twitter.com/CakWSDbCXz

— WKRG (@WKRG) 7 de septiembre de 2017