Metallica… ¡500 semanas en Billboard!

CIUDAD DE MÉXICO.-El disco homónimo que la cuadrilla con base en California lanzó en 1991, también conocido como The Black Album, alcanzó las 500 semanas (no consecutivas) dentro del conteo Billboard 200, que condensa los materiales más vendidos en Estados Unidos.

Metallica es apenas la cuarta agrupación que consigue esta meta. Pink Floyd acumuló 937 semanas con The Dark Side of the Moon, Bob Marley and The Wailers registró 539 semanas con Legend: The Best of Bob Marley and The Wailers, y Journey sumó 539 semanas con su Greatest Hits.

Hace apenas cuatro años el cuarteto comandado por Lars Ulrich y James Hetfield sobrepasaron las 16 millones de unidades vendidas de su mencionado álbum de 1991, un logro único en la industria musical desde que la base de datos de ventas Nielsen Soundscan empezara a recoger esta clase de información.