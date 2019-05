Messi pudo haber llegado a River pero Newell’s no se lo permitió

CIUDAD DE MÉXICO.-En un programa de radio, Lionel Messi se sinceró sobre muchas cosas que lo rodean, desde su infancia y los clubes que lo pretendían hasta su relación actual con Neymar.

En entrevista para Fox Sports, el argentino mencionó que pudo haber llegado a River Plate y que el equipo estaba dispuesto a pagar el tratamiento, pero el Newell’s no le permitió salir: «Fui a River, hice 4 goles pero de Newell’s no me dieron el pase, me dijeron que se iban a hacer cargo del tratamiento».

«FUI A RIVER, HICE 4 GOLES PERO DE NEWELL’S NO ME DIERON EL PASE»#MessixFOX – «Fui a probarme. Jugué 15 ó 20 minutos contra chicos más grandes», recordó Leo Messi, mano a mano con @PolloVignolo. pic.twitter.com/j9GXx4JUAe — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) May 31, 2019

«Cristiano Ronaldo hacía al Real Madrid más importante todavía, más fuerte. Yo dije a principio de la temporada que el Madrid iba a sentir la salida de Cristiano», agregó Messi sobre el portugués de la Juventus.

También se dio tiempo para hablar sobre la relación con Neymar: “Tengo un grupo de WhatsApp donde estamos Suárez, Neymar y yo. Neymar es un fenómeno, sí, seguimos hablando. El grupo se llama algo de sudamericanos, los tres sudacas, o algo así”.

«Jugar en Newell’s es algo que quedó pendiente para mí, pero no sé si se va a dar, hay muchas cosas en el medio para tomar esa decisión, tengo una familia», sentenció el argentino.