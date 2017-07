Meseros sobreviven con poco trabajo

NUEVO LAREDO TAM.-Los 300 meses que conforman el Sindicato de Meseros de Nuevo Laredo prácticamente sobreviven con la situación que priva, cierto que ya hay más eventos sociales, pero es una mejoría relativa.

La situación que prevalece en el rubro de los meses es regular, de improviso hay mejoría, pero es relativa, comentó Federico Peralta Campos, secretario general del sindicato de meseros de Nuevo Laredo.

“Cuando menos se piensa han llegado cambios, pero la crisis no ha sido tan devastadora aun cuando no hay mejoras salariales, el trabajo no es tan firme y continuo, la situación que prevalece en el gremio es ambigua, no tan difícil como en años anteriores por que se han reactivado salones de fiestas”, afirmó Peralta Campos.