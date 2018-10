“Mero trámite” averiguación de PGR contra Elba Esther, dice abogado

CIUDAD DE MÉXICO.- La defensa de Elba Esther Gordillo Morales, ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, calificó de “mero trámite” la averiguación previa que la Procuraduría General de la República mantiene abierta contra ella desde hace cinco años.

Mediante un comunicado, el abogado Marco Antonio del Toro afirmó que desde agosto pasado, luego de que Gordillo Morales fue absuelta de las últimas dos acusaciones que había en su contra por delincuencia organizada y lavado de dinero, el equipo legal que la representa se ha dedicado a “limpiar jurídicamente todo lo que hubiera quedado indebidamente en un limbo”.

Entre las acciones que ha emprendido la defensa está la tramitación de diversos juicios de amparo denominados “buscadores”.

EL UNIVERSAL informó que la PGR mantiene abierta una averiguación previa contra Gordillo Morales por defraudación fiscal supuestamente cometida entre 2008 y 2009.

Esta indagatoria fue informada por la PGR al Juez Segundo de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México y, de acuerdo con el abogado del Toro, la dependencia duplicó las acusaciones contra la maestra.

Debido a que la PGR no ha reunido nuevas pruebas contra Gordillo no ha podido consignar la investigación pues la defensa acreditó ante tribunales federales que en esos años no existió ningún fraude fiscal. Sin embargo, la indagatoria no ha concluido.

“La defensa conoció de esa averiguación previa desde hace años, de igual modo que sucedió con las otras tres que por defraudación fiscal fueron indebidamente iniciadas; todo en el marco de una persecución política sin precedentes.

“Todas las investigaciones por defraudación fiscal son idénticas, cambiando tan sólo el Ejercicio”, precisó el abogado.

De acuerdo con la información difundida por El Gran Diario de México, la defensa de Gordillo Morales ya solicitó ante la PGR que decrete el no ejercicio de la acción penal bajo el argumento de que todas las acusaciones por defraudación fiscal fueron desestimadas por jueces y magistrados federales pero la dependencia aún no ha dado respuesta.

“Estamos frente a una verdadera minucia, como podrán haber otras tantas -ya que no es el único tema que exige de acciones legales una vez que se concluye con sentencias de inocente en un asunto de la complejidad del que nos ocupa”, dijo el abogado.

Y agregó: “De hecho, tenemos presentados múltiples escritos y demandas de amparo que tienen por objeto que hasta el más mínimo aspecto sea cerrado a propósito de sentencias firmes que declararon la plena inocencia de la Maestra. Es el trabajo post inocencia que debe llevarse a cabo. No más, no menos”, concluyó el jurista.