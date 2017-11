Merecido homenaje

NUEVO LAREDO, TAM.-Tras haber completado satisfactoriamente su primer Iron Man, la atleta local Karime Nevarez recibió un reconocimiento muy especial de parte del grupo de corredores de Nuevo Laredo “Coyote Trail”, esto al ser un ejemplo a seguir de que cuando se trabaja duro y con pasión se pueden alcanzar los objetivos trazados que uno tiene en la vida.

Durante la competencia celebrada en Lousiville, Kentucky, Nevarez terminó el evento con un tiempo de 12 horas con 37 minutos, en donde en un principio su meta era concluirla en alrededor de 14 horas, mientras que en las demás pruebas hizo 1 hora con 28 minutos en la natación, 6 horas con 53 minutos en bicicleta, y 3 horas con 56 minutos en el maratón.

“Me siento muy feliz y a la vez agradecida por el reconocimiento que me han otorgado, además que compartan conmigo este logro, ya que no solamente es mío, sino es de todos, y es algo que no me esperaba”, comentó, Nevarez.