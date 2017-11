Melania sorprende a niñas con cantante de K-pop en Seúl

CIUDAD DE MÉXICO.- Un video de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, sonriendo a jóvenes surcoreanas que estallaron de emoción al ver al miembro de una banda masculina de k-pop se hizo viral en internet.

En el video se ve Melania relajada con adolescentes surcoreanas con uniforme escolar, en un acto donde la Primera Dama ofreció un discurso sobre la importancia de dar a las niñas un acceso igualitario a los deportes.

Cuando las jóvenes vieron a Choi Min-ho, miembro de Shinee, de pie junto a la Primera Dama en una visita inesperada, empezaron a gritar y aplaudir, mientras Melania las miraba con una gran sonrisa.

Lmao melania is nobody if she’s standing next to an idol in korea 😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/XMiclrAVS8

— 사라♡택 (@sarita2pm) 7 de noviembre de 2017