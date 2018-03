Mejorará Gobierno del Estado movilidad urbana en Matamoros, Nuevo Laredo y Ciudad Victoria

CIUDAD VICTORIA, TAM.-El Gobierno del Estado mejorará la movilidad urbana a las ciudades de Matamoros, Nuevo Laredo y Ciudad Victoria, para dar fluidez al tráfico vehicular en respuesta a las necesidades de desplazamiento de la población, informó Gilberto Estrella Hernández, Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente en Tamaulipas.



Expresó lo anterior en respuesta al planteamiento hecho en el marco de la reunión con dirigentes de organismos empresariales convocados en la Delegación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), a la que también asistieron miembros de Valle Hermoso.



Debido a que Tamaulipas está alineado a la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, las acciones del Gobierno del Estado están encaminadas a mejorar las condiciones de los desplazamientos y la adopción de nuevos hábitos de movilidad urbana.



David Núñez, decano del Colegio de Ingenieros Civiles de Matamoros, planteó que ante la problemática actual “se requieren propuestas de mejoramiento de vialidad”, respondiendo el titular de la SEDUMA que el Gobierno del Estado está realizando los proyectos de movilidad urbana no sólo en Matamoros sino también en Nuevo Laredo y Cd. Victoria.



Participaron en la Reunión-Diálogo con los organismos empresariales Gilberto Estrella Hernández, Cecilia del Alto López y Gerardo Peña Flores, Secretarios de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Obras Públicas y Bienestar Social en Tamaulipas, respectivamente.



Por la iniciativa privada, intervinieron los dirigentes del Consejo Coordinador Empresarial de Matamoros, la Asociación de Ingenieros, Arquitectos y Constructores de Matamoros, el Colegio de Arquitectos del Noreste de Tamaulipas A. C., el Colegio de Ingenieros Civiles de Matamoros A. C., el Colegio de Ingenieros Civiles del Noreste de Tamaulipas A. C., la Asociación de la Mujer Empresarial y la Secretaría de Desarrollo Urbano de Matamoros, entre otros.



Temas como el Puerto Matamoros, que ya está autorizado por el Gobernador; las oportunidades de desarrollo de petróleo y gas de yacimientos no convencionales; la necesidad de remediar las inundaciones; obras de infraestructura a desarrollar como el bacheo y recarpeteo de 50 millones de pesos en Matamoros y 30 millones de pesos en bacheo y recarpeteo para Valle Hermoso y programas para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, entre otros, se abordaron en la reunión con la iniciativa privada.