Meizu Pro 7 incluye una pantalla trasera para selfies

CIUDAD DE MÉXICO.- Si bien los sistemas de cámara dual y las pantallas con biseles reducidos se han convertido en la tendencia de este último año, pero la compañía china Meizu tiene una nueva propuesta para los fanáticos de las selfies: una pequeña pantalla trasera.

Dos nuevos dispositivos fueron lanzados bajo esta idea, el Meizu Pro 7 y su versión Plus, que integran una pantalla secundaria Super AMOLED de dos pulgadas a color que hará muy fácil tomar “selfies” o “groupies” con el sistema de cámara dual que también incluyen.

La discreta pantalla secundaria también sirve para realizar acciones sencillas sin necesidad de encender la pantalla más grande, lo que permitirá ahorrar batería a la hora de, por ejemplo, cambiar la pista musical que reproduce Spotify.

El sistema de cámara dual esta compuesto por dos lentes de 12 megapíxeles y al frente integra una cámara para selfies de 16 megapíxeles diseñada para capturar mejores imágenes en ambientes con poca luz a través de una nueva opción llamada “4-en-1”.

Meizu Pro 7 cuenta con una pantalla Full HD de 5.2 pulgadas, procesador MediaTek P25, 4Gb de RAM, 64Gb de almacenamiento interno y 3,000 mAh de batería, aunque también existe una variante con procesador Helio X30 y 128GB de almacenamiento.

La versión Plus integra una pantalla QHD Super AMOLED de 5.7 pulgadas, 6Gb de RAM, 64/128Gb de almacenamiento, procesador Helio X30 y 3,500 mAh de batería. Ambos modelos cuentan con el sistema de carga rápida mCharge 4.0 y la última versión de Flyme, basada en Android 7.0 Nougat.

Los dispositivos estarán disponibles a partir de 5 de agosto por un precio base de aproximadamente $7,635 MXN (430 dólares) para la versión estándar, y $9,411 MXN (530 dólares) para el Meizu Pro 7 Plus.

Have a look at the red Meizu PRO 7. pic.twitter.com/rxdJwB8ce0

— Ard Boudeling (@ArdCB) 26 de julio de 2017