Meade reta a AMLO y a Anaya a debatir su patrimonio; Zavala se suma

CIUDAD DE MÉXICO.- El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade Kuribreña, retó al panista Ricardo Anaya y al candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, a debatir sobre su situación patrimonial.

Mediante un mensaje en Twitter, Meade Kuribreña dijo a sus contendientes tras lanzar el reto que “el que nada debe nada teme”.

Por su parte, la candidata independiente a la Presidencia, Margarita Zavala, se sumó al reto lanzado por Meade Kuribreña.

“Yo no me cierro a ningún debate, no veo nada de malo en que hablemos de nuestra situación patrimonial. Que los formatos de debate sean entretenidos y no rígidos como concursos de oratoria”, dijo esta mañana en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva.