Meade espera que AMLO “honre su palabra”

SALTILLO.- José Antonio Meade está a la espera de que Andrés Manuel López Obrador cumpla su palabra y le entregue los dos departamentos que están a su nombre.

“Esperamos que no solamente acredite que miente, ahora esperamos que honre su palabra, si no lo hace, habremos visto, frente a toda la nación, que miente y que además no honra su palabra. Y para que quede muy claro, cualquier gente que no honra su palabra y que miente, no da ternura, da preocupación”, subrayó.