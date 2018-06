“Me rompió el corazón”: rusa exige disculpas del mexicano reportado como desaparecido

RUSIA.- Alita Gamzatova, la joven rusa con la que estuvo el mexicano Francisco Javier Mata Sánchez durante los tres días en que su esposa lo dio por desaparecido en el Mundial de Rusia 2018, le pide ahora una disculpa pública por el daño que recibió luego de la cobertura que este incidente tuvo en diversos medios internacionales.

En un video publicado en sus redes sociales, Gamzatova asegura que nunca secuestró a Mata Sánchez, como llegó a especularse. “Nos divertimos durante tres días y fue hasta el último día que él me dijo que era casado y también que no amaba a su esposa, y que estaban juntos por la bebé de 10 meses que tienen”, relató.

“Me rompió el corazón, me sentí utilizada, traicionada y además culpable. Me dañaron en tres países: México, Rusia y Estados Unidos. La gente en redes sociales me atacó llamándome prostituta”, agregó la joven.

Por ello, Gamzatova le pide a Mata Sánchez, así como a su esposa, Yadira García, y al que identifica como su hermano, Marcos Smeke, una disculpa pública.

La supuesta desaparición

Francisco Javier Mata Sánchez, quien viajó a Rusia para acudir al Mundial y del que se desconoció su paradero durante tres días, fue encontrado el pasado 20 de junio en Moscú. La embajada de México en Rusia informó que su personal visitó a Mata Sánchez para prestarle la asistencia consular y que constató que se encontraba en buen estado de salud.

Un día antes, el 19 de junio, Yadira García, esposa de Mata Sánchez, dijo en entrevista con Azucena Uresti para MILENIO Televisión que su cuñada se había comunicado con él durante unos segundos y que al parecer, estaba llorando y drogado.

De nacionalidad mexicana, pero con residencia en San Antonio, Texas, Mata no fue al partido de México contra Alemania, por lo que sus amigos comenzaron la búsqueda

El video del bar

Luego de que la embajada de México en Rusia informó sobre el paradero de Mata Sánchez, se difundió un video registrado por las cámaras de vigilancia de un bar en Moscú.

En las imágenes se ve al mexicano con una mujer, Alita Gamzatova, en el establecimiento, donde fue visto por última vez por sus amigos, quienes lo reportaron como desaparecido desde el domingo 17 de junio. “Hoy me siento mucho mejor, tengo una paz en mi corazón de que ya está a salvo”, dijo Yadira García en entrevista con Ciro Gómez Leyva, al día siguiente de que su esposo fue encontrado.