“Me preparé para noquear a Golovkin”: ‘Canelo’ Álvarez

CIUDAD DE MÉXICO.- El pugilista mexicano, Saúl ‘Canelo’ Álvarez ya se encuentra en la Ciudad del Pecado donde el próximo 16 de septiembre se medirá ante Gennady Golovkin, en lo que será una de las peleas más esperadas por los amantes del boxeo.

Álvarez, quien no es favorito en el mundo de las apuestas ante Golovkin, aseguró que la pelea ante el kazajo será una de las más importantes en su carrera, pero que se ha preparada para noquear.

“He tenido muchas peleas así. He estado en grandes eventos, pero esta es una de las más grandes de mi carrera”, señaló Canelo al arribar a Las Vegas. “Me siento contento de darle a la gente la pelea que querían ver. Quiero mostrarle a la gente muchas cosas: que me preparé para noquear como nunca lo he hecho y estoy listo para el sábado”.

Asimismo, ‘Canelo’ aseguró que Golovkin es un peleador que tiene muchas debilidades, las cuales sabrá explotar y exponer el próximo sábado.

Por último, destacó que espera que la pelea ante el kazajo sea recordado por la afición durante mucho tiempo, al tiempo que se mostró sabedor de que la pelea marcará un antes y un después en su carrera.

“Es una pelea 50-50. Espero una pelea de la que la gente hable por mucho tiempo; quiero una pelea que quede marcada en la historia del boxeo. Sé que puede marcar un antes y un después en mi carrera, por eso es especial, no porque sea la victoria 50”, finalizó.

Ambos pugilistas se verán las caras este miércoles en la última conferencia de prensa previo al pesaje del viernes y el combate del sábado.