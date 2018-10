Me dispararon para que no fuera al Mundial: Salvador Cabañas

CIUDAD DE MÉXICO.- Han pasado más de ocho años de aquel 25 de enero de 2010, cuando Salvador Cabañas recibió un balazo en la Ciudad de México. Un hecho que le cambió la vida y que para el paraguayo tenía un claro objetivo.

En entrevista para el portal LaCuarta.com (Chile), el ex delantero del América revivió el incidente que tuvo dentro de las instalaciones del “Bar Bar”.

“Después de todo, yo creo que me dispararon para que no fuera al Mundial. No sabemos qué pensar al respecto, pero todas las investigaciones apuntaron a eso. Yo estaba en mi mejor momento, había interés de algunos clubes europeos por tenerme (incluso se hablaba de Manchester United) y tal vez podía ser un peligro para muchas selecciones”, apuntó Cabañas.