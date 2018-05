McCain pide que Trump no acuda a su funeral

E.U.- El senador republicano John McCain, quien sufre cáncer en el cerebro, instruyó a sus allegados para que Donald Trump no asista a su funeral, y en su lugar acudió el vicepresidente Mike Pence, de acuerdo con el diario The New York Times.

Detalló que la familia del senador tiene previsto que las exequias de McCain se lleven a cabo en la Catedral Nacional de Washington.

El republicano, de 81 años, fue diagnosticado el año pasado con un tipo de cáncer cerebral, por lo que se encuentra en tratamiento en Arizona.

Pese a los esfuerzos médicos, la situación de John McCain no mejora, por lo que su círculo cercano se prepara para su muerte.

La relación entre McCain y Trump ha sido muy tensa desde su llegada a la Casa Blanca, pues el senador difiere con algunas las políticas del mandatario, así como con su manera de llevar las relaciones exteriores.