Mayweather se lleva el round de baile ante McGregor

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de que Conor McGregor bailara en las narices de Floyd Mayweather en la primer parada de la gira comercial del combate del próximo 26 de agosto, esta tarde en Toronto los papeles se invirtieron ya que ahora fue el ‘Money’ quien bailó como provocación para la estrella de la UFC.

Fue en su presentación cuando el pugilista invicto decidió hacer gala de sus mejores pasos en la “pista de baile” donde McGregor ya lo esperaba con ansias, aunque tuvo que esperar a que Money dejara de bailar para comenzar el segundo cara a cara.

Things got heated between Conor McGregor and Floyd Mayweather at the second world tour press conference in Toronto. https://t.co/AOSE9JuQhg pic.twitter.com/sVj9kUp4bn

— MMAFighting.com (@MMAFighting) 12 de julio de 2017