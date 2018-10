Mayor miedo de Dross Rotzank: ir con el doctor

MONTERREY, NL.- En redes sociales lo señalan como el youtuber experto en presentar “videos perturbadores”.

Dross Rotzank es un amante del horror, pero a sus 36 años el venezolano también enfrenta sus propios miedos.

Y no es que Ángel David Revilla, nombre de pila del también escritor, le tenga pánico a los fantasmas. Él le teme más ¡al doctor!

Entre risas, Dross, quien es uno de los invitados al Horror Fest que se llevará a cabo hoy y mañana en Cintermex, confesó tener pavor a que le den un mal diagnóstico.

“Si me hubieses hecho esa pregunta hace 15 años, probablemente te hubiera dicho cualquier cantidad de cosas (a las que le tenía miedo), pero ahorita lo que de verdad me da repelús (pavor) es que el doctor llegue, me mire y me diga ‘tenemos que hablar'”, comentó sonriendo.

“Quizás es un poco decepcionante (su respuesta) que no (me asuste) una araña gigante, pero a eso (al doctor) sí es algo a lo que le tengo mucho miedo”.

Aunque es un experto en mostrar historias paranormales que encantan al público, Dross admitió que nunca ha sufrido una experiencia sobrenatural, pero sí le gustaría vivir una.

Desde niño, agregó el youtuber, se sintió atraído por las historias de horror, aunque por su edad su padre le tenía prohibido ver películas de este género.

“Siempre me encantó el horror, sobre todo la literatura de horror. Muchos de mis íconos son personajes de los libros de películas y desde siempre tuve un amor por el horror. Cuando empecé a hacer videos de terror, no sabía qué iba a pasar. Los hice simplemente porque yo hago lo que a mí me da la gana con mi carrera y de repente ¡bum!”.

Su primer video, recordó, lo compartió en el 2008 y desde entonces le ha tocado pasar por diferentes etapas de los blogs, videoblogs y de dar opiniones, hasta encontrar el nicho del horror que tanto ama.