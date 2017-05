May confronta a Trump tras filtraciones sobre el atentado de Manchester

CIUDAD DE MÉXICO.- La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, confrontó este jueves 25 de mayo al presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, por las filtraciones que las autoridades estadounidenses han realizado a medios de comunicación respecto al ataque terrorista de Manchester. May había dejado muy en claro, desde el martes pasado, que le haría frente a Donald Trump por la información compartida desde su gobierno a la prensa. Y así lo hizo. Durante la reunión de miembros de la OTAN, celebrada hoy, la lideresa del Partido Conservador y Unionista le dijo al empresario multimillonario que compartir información confidencial es una “grave amenaza” a la seguridad y que esta serie de leaks son muy preocupantes. El mandatario estadounidense indicó que ese tipo de acciones han ocurrido durante mucho tiempo y que su gobierno llegará al fondo del asunto. “Si es necesario, los culpables serán procesados con todo el peso de la ley”, sentenció

De acuerdo con una fuente citada por la cadena BBC, los oficiales británicos —a quienes la publicación describe como “indignados”— han decidido ya no compartir nuevos datos sobre la investigación del atentado con Estados Unidos debido a las filtraciones. El periódico The New York Times publicó el pasado miércoles imágenes del ataque en Manchester: los restos de la mochila que contenía los explosivos, evidencia de la metralla y un posible detonador. El diario también incluyó una infografía que señalaba detalladamente dónde estaban paradas las 22 personas que perecieron. Tal gesto fue interpretado por las autoridades del Reino Unido como una violación. Pero esta no fue la primera filtración que realizaron los estadounidenses. El 23 de mayo, oficiales del gobierno de Trump comunicaron la identidad del autor del atentado, Salman Abedi, antes de que las autoridades británicas lo hicieran. Este hecho ha sido visto como un factor que daña la credibilidad de Estados Unidos con sus aliados.

La gestión del magnate ha sido criticada por vulnerar los acuerdos de inteligencia compartida. Hace un par de semanas la administración del presidente Trump se vio inmiscuida en una novela tras compartir “información altamente secreta” con el canciller ruso Sergey Lavrov y Sergey Kislyak, embajador de Rusia en Estados Unidos. Aparentemente esta información habría sido compartida, en primera instancia, por el gobierno de Israel. En lo que parece un intento por sanar las relaciones, el secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, visitará este viernes el país. “El secretario reafirmará la relación especial que tienen Estados Unidos y el Reino Unido y el compromiso y nuestra solidaridad para derrotar el terrorismo en todas partes del mundo”, dijo el portavoz de Tillerson.

Fuente: Sopitas