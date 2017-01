Materiales para la construcción sufren incrementos

NUEVO LAREDO, TAM.--Todos los materiales para la construcción que se utilizan en Nuevo Laredo, llegan a la ciudad por diversos medios de transporte, por lógica los incrementos se tienen que dar.

Así lo manifestó recientemente, quien fuera presidente de la Asociación de Constructores de Nuevo Laredo, Ezequiel Estrada, quien señaló que cuando menos habrá un encarecimiento del 20 por ciento en dichos insumos.

Mientras tanto, Donaciano Pecina, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Nuevo Laredo, dijo que aunque no ha confirmado que ya se hayan dado dichos incrementos, es una realidad que se van a dar.

Los trabajos que realiza actualmente en lo que a construcción se refiere, los lleva a cabo con insumos que adquirió en forma previsora el año anterior.

“Es por ello que no he constatado si ya se dieron los incrementos a los insumos para la construcción, pero es algo que no se puede evitar, el diesel es indispensable en la construcción y su precio es ahora muy elevado”, concluyó.