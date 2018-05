Más tiempo para ellas, piden madres de regalo

NUEVO LAREDO, TAM.- Ser “Madre” es el don más preciado que Dios pudo regalar a la mujer, así lo expresaron algunas madres de familias que el próximo 10 de mayo festejarán este importante día.

Para saber su opinión en cuanto a este sentimiento y que les gustaría que les regalaran, este matutino se dio a la tarea de realizar un sondeo con las madres para conocer su sentir, donde la mayoría contestó que en vez de regalos desean estar más tiempo con su familia.

María del Rosario García de 64 años, una de las madres entrevistadas comentó que desde la gestación la experiencia de ser mamá se agiganta día a día, creándose un amor inmenso, infinito y eterno.

Sabemos que ser mamá es un trabajo de tiempo completo y una labor exhaustiva; además de apapacharnos tienen que ser cocineras, doctoras, psicólogas, pediatras, orientadoras, consejeras, maestras, esposas, etcétera, todo para lograr el equilibrio y bienestar de la familia.

Por su parte, Ernestina Torres de 78 años madre de tres mujeres y un varón manifestó que ser mamá es algo hermoso y que no cambiaría por nada del mundo.

“Para este día me gustaría que mis hijos estuvieran conmigo, porque por la rutina del trabajo y de las actividades diarias no hay tiempo ni para vernos, lo más importante para mí es pasar este día con mi familia, aunque si me gustaría que me regalaran un microondas”, subrayó la madre.