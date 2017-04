Más tiempo con sus hijos, piden mamás

NUEVO LAREDO, TAM.- Ser “Madre” es un milagro, una bendición, las sensaciones son indescriptibles, es el don más precioso que Dios pudo regalar a la mujer, así lo expresaron algunas madres de familias que festejan este importante día.

Para saber su opinión en cuanto a este sentimiento y que les gustaría que les regalaran, este medio informativo se dio a la tarea de realizar un sondeo con las madres para conocer su sentir, donde la mayoría contesto que en vez de regalos desean estar más tiempo con sus hijos.

Rosario García de 63 años, una de las madres entrevistadas comentó que desde la gestación la experiencia de ser mamá se agiganta día a día, creándose un amor inmenso, infinito y eterno.

“Los hijos vienen a llenarnos de tantas bendiciones, en realidad le dan sentido a nuestra existencia, en cuanto a regalos, lo mejor sería que estuvieran conmigo este día, eso es lo más importante para mí ”, expresó.

Sabemos que ser mamá es un trabajo de tiempo completo y una labor exhaustiva; además de apapacharnos tienen que ser chefs, doctoras, psicólogas, pediatras, orientadoras, consejeras, maestras, esposas, etcétera, todo para lograr el equilibrio y bienestar de la familia.

Por su parte, Patricia Grimaldo manifestó que ser mamá es algo hermoso y que no cambiaría por nada del mundo esta etapa de su vida.

“Para este día a mí me gustaría que mis dos hijos me regalaran “tiempo”, porque por la rutina del trabajo y de las actividades diarias te vas envolviendo en la rutina y no hay tiempo ni para vernos, me gustaría un día completo con ellos”, subrayó la madre.

Para Alma Zapata, de 38 años ser madre de tres varones es un sentimiento muy especial y una experiencia maravillosa, pues para ella, tener un hijo es lo mejor que le ha pasado en el mundo.

“Estoy muy feliz, me encanta esta etapa de madre, es algo inexplicable, es el don más grande que Dios nos pudo regalar, en cuanto a regalos, pues lo mejor es estar con ellos, casi siempre me regalan flores, lo importante es estar apapachada por mis hijos”, destacó.

Por último, Juana Rubio aseguró que las personas que todavía tenemos a nuestra madres debemos cuidarlas, amarlas y estar siempre pendientes de ellas, porque ella son el pilar del hogar.

“Ser madre es muy bonito, es una de las mejores etapas de la mujer yo amo a mis dos hijos y estar con ellos es lo mejor para mí, independientemente de cualquier regalo, aunque si me gustaría que me regalaran un celular porque el que tengo se me descompuso y pues lo uso para estar comunicada con ellos”, añadió.

Año con año, el 10 de mayo es una fecha que no puede pasar desapercibida en México; flores, joyas, chocolates, grandes comidas y cenas, se mezclan para conmemorar a las insustituibles madrecitas.