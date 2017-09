Más jóvenes buscan oportunidad de empleo

NUEVO LAREDO, TAM.-Para los desempleados el trabajo más difícil es el de encontrar un empleo, según se constató durante la Primer Feria de Empleo en Nuevo Laredo 2017, donde decenas de personas, sobre todo jóvenes, llenaban solicitudes y recorrían los stands de las empresas que ofrecen sus vacantes en busca de una oportunidad.

Los jóvenes y no tan jóvenes batallan por su edad o por su nivel de estudios, unos por falta de escolaridad, los estudiantes porque no hay horarios laborales acordes a tu tiempo, y los profesionistas por falta de oportunidades para ejercer su carrera, según expresaron durante un sondeo realizado por Líder Informativo.

“Actualmente me encuentro desempleado, desde que inició el año estoy buscando un trabajo, el año pasado me recibí de Ingeniero en Mecatrónica en la UT, desafortunadamente se me ha complicado encontrar un empleo relacionado a mi carrera, pues la mayoría de las empresas piden experiencia y yo todavía no tengo mucha experiencia en el campo laboral, no nos dan la oportunidad a los jóvenes”, dijo Julio César Manzanarez Valle de 24 años de edad.

El joven profesionista comentó que dejó varias solicitudes en empresas que le interesaron, sin embargo, espera una respuesta positiva de esta Feria del Empleo a la que acudió junto con otro compañero.

Por su parte, Gilberto Ramírez de 26 años acudió a la feria para buscar una oportunidad laboral, ya que hace tiempo lo despidieron del trabajo donde laboraba.

“Si hay vacantes, la cuestión es que las empresas no dan la oportunidad a los jóvenes, ya que la mayoría pide que tengan experiencia y cartas de recomendación, lo malo es que no tenemos experiencia porque no nos dan la oportunidad, este es un problema para las personas que apenas vamos terminando la carrera, ya deje varias solicitudes, ojala que me hablen de alguna empresa, aunque no sea de mi ramo”, subrayó.

Sandra Hernández, estudiante de la Universidad Autónoma de Tamaulipas de la carrera de contabilidad acudió junto con un compañero a dejar varias solicitudes en agencias aduanales, ya que quiere conseguir un empleo relacionado a su carrera.

“Estas ferias son oportunidad para las personas que buscan un empleo, pero me gustaría que hubiera más oportunidad para los estudiantes, ya que batallamos mucho para conseguir un trabajo formal, mínimo debería de brindar la oportunidad de laborar medio tiempo para ir agarrando experiencia, tengo como medio año buscando un empleo y no me han dado la oportunidad, ahorita vine a buscar una vacante de auxiliar contable, pues la mayoría de los jóvenes están laborando en un empleo que no es su ramo”, expresó la joven de 20 años.

En esta feria se ofertaron más de mil 500 vacantes de trabajo, con la participación de 85 empresas como Multilimpio, UNT, Tovar Torres Asesores, Más bodegas y logística, Sepsa, Financiera Independencia, Oes, Kelly, City Club, Delphy, Hola, Famsa, PetroFe, Foly, Emerson, Delta Alimentos, Rhino, Cosepsi, Benavides, Smart, Sura, Walmart, Grupo Lozcar, Securitas, Tecnología y servicio para informática, entre otras que se instalaron por primera vez como la empresa Termoformados y Jumbolon.