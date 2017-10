Mas ‘chocolates’ van a Onappafa

NUEVO LAREDO, TAM.- Mientras siga el rechazo del SAT de un programa en la frontera norte para regularizar cientos de autos “chocolates”, el riesgo es que más personas se agreguen a registros vehiculares sin validez oficial, como la Organización Nacional Para la Protección del Patrimonio Familiar (ONAPPAFA).

Desde finales de 2015, los diputados federales de la frontera norte solicitaron a las autoridades del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que autorice un programa temporal para legalizar autos usados americanos que circulan ilegalmente en la frontera norte, pero el SAT ha rechazado la petición.

En septiembre pasado, funcionarios de la Secretaría de Hacienda se reunieron con diputados federales de la frontera norte para discutir cómo legalizar cientos de vehículos americanos usados que circulan en las ciudades fronterizas.

La diputada federal Yahleel Abdala Carmona dijo que sí han avanzado mucho en el tema y seguirá la insistencia ante las autoridades del SAT y Hacienda para lograr un programa que resuelva la problemática de autos ilegales en la frontera norte.

También se refirió a los padrones vehiculares que carecen del reconocimiento del SAT, y consideró que no son muchos los ciudadanos que eligieron esa opción.

“Les dicen a los ciudadanos que con (esas placas) pueden transitar sin problema. Pero son más los ciudadanos que no traen placas. Y eso no podemos determinarlo porque no podemos llegar a todos los ciudadanos por desgracia y tampoco podemos decidir en lo que ellos quieran”, expuso Abdala Carmona.