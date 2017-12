Más barato llamar a 911 que reforzar seguridad: IP

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Llamar al 911 para solicitar apoyo de Seguridad, es más fácil que instalar equipos de video, que son especiales y caros, para estar recibiendo apoyo en la vigilancia de los negocios, consideró Miguel Manzur Pedraza, presidente del Consejo Estatal para el Desarrollo Económico y la Competitividad

“Incorporarse al sistema de vigilancia que realiza el Centro de Comando, Control, Comunicación y Computo (C4), no será fácil para muchos de los comerciantes o empresarios, toda vez que para ello se requiere de equipo especial”, consideró el líder empresarial en Tamaulipas.

Ello luego de ser consultado acerca de la posibilidad que se viene manejando en Tamaulipas de que algunos de los negocios particulares que operan en el Estado puedan formar parte de ese sistema para protegerse de la inseguridad, prevenir robos o asaltos, entre otros.

Se necesitan cámaras especiales, cuyo costo es elevado en el mercado y que de no tenerla, no puede ser incorporado al C4, apuntó al agregar que actualmente, lo que mejores resultados da, no solo para los comerciantes organizados, los empresarios sino para la población en general es la llamada de emergencia y auxilio al 911

“Creo que en estos momentos el 911 es la opción más rápida para atender cualquier llamado de la población, porque para ser incorporados al sistema de monitoreo y vigilancia que realiza el C4 se necesita de cámaras y equipos especiales que generalmente resulta muy cara su adquisición”, destacó.

Señaló que todos aquellos empresarios o comerciantes que no alcancen a incorporarse al sistema del C4, deberían regresarse a la aplicación de los botones de auxilio e incluso a los botones de pánico que se encuentran incrustados en algunas torres en diferentes puntos estratégicos de la ciudad

Dijo que este tipo de programas constituyen medidas que funcionaron en su momento, pero ya quedaron atrás, como consecuencia de que el sistema más rápido y eficaz hoy en día, sigue siendo la llamada al 911, por su pronta respuesta de los cuerpos de auxilio, según corresponda el caso.